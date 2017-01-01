Нардеп попал в ДТП на автомобиле BlaBlaCar

Mitsubishi Lancer, в котором находился нардеп, столкнулся с КамАЗом, после чего перевернулся.

Народный депутат от Европейской солидарности Михаил Бондарь попал в ДТП в Житомирской области, сообщает Zaxid.NET.

По его словам, автомобиль Mitsubishi Lancer, в котором он находился, на большой скорости совершил столкновение с КамАЗом, после чего в легковое авто перевернулась.

Сейчас Бондарь и еще трое пострадавших находятся в больнице. У нардепа ушибы на лице, руке и ногах. Пострадавших осматривают медики.

В пресс-службе патрульной полиции в Житомирской области в комментарии Житомир.info сообщили, что в ДТП пострадали четыре человека.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на 111 км автодороги Киев - Чоп. Вызов поступил в 17.51 час. Пока известно, что в ДТП пострадали четыре человека, их забрала "скорая", - рассказали в полиции.

Как пишет Цензор.нет, Бондар ехал из Киева на выходные к семье в Сокаль Львовской области. Нардеп воспользовался сервисом поиска автомобилей BlaBlaCar.

"Я АТОшник. Поэтому, если есть возможность приобрести машину - то капелланам купили автобус, то так джипы там ребятам... То есть, я пока без машины. Поэтому пользуюсь вот таким образом услугой Бла бла кар. Это быстро, это хорошо", - объяснил Бондар.

В автомобиле, кроме Бондара, находились водитель с женой и еще один пассажир.

Нардеп рассказал, что заснул во время поездки и проснулся от удара. По его словам, машина перевернулась несколько раз. Нардеп считает, что ему и другим находившимся в автомобиле людям жизнь спасли ремни безопасности.

Сообщается, что депутата доставили в Коростышевскую центральную районную больницу. У него, предположительно, сломаны ребра.

Как сообщалось, накануне стало известно, что в ДТП в Лондоне попала экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

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