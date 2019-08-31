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ОБСЕ обеспокоили обыски на Суспильном

Комментариев: 3
Накануне силовики провели оыбски в офисе и квартирах сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании.
ОБСЕ просят воздержаться от давления на СМИ
ОБСЕ просят воздержаться от давления на СМИ
Соцсети

В ОБСЕ обеспокоены проведением обысков в офисе и квартирах сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, проведенных силовиками накануне. Об этом написал в Twitter представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Он призвал украинскую власть воздержаться от любого давления на медиа.

"Меня волнует сегодняшний обыск в офисе НОТУ и квартирах менеджеров вещателя, в частности Зураба Аласании. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость общественных средств массовой информации", - написал Дезир.

Согласно материалам суда, Госбюро расследований в апреле 2019 года открыло дело о злоупотреблении служебным положением, в рамках которого проверяется, был ли фиктивным договор поставки оборудования для НОТУ на 15 миллионов гривен.

 

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Теги: СМИ, обыск, ОБСЕ, телеканалы, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Юдзиро2019    31.08.2019, 09:09
Оценка:  0
Юдзиро2019
Свобода слова по Украински.
Мыкола    31.08.2019, 08:11
Оценка:  -1
Мыкола
Та шо вы говорите ?! А когда пытались зарыть НЬЮСВАН или 112 этих проституток это не беспокоило? Лицемерный Запад демонстрирует двойные стандарты во всем !
Noblesse_obliger    31.08.2019, 08:59
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
ПНХ ДЛБ срасейский!!!
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