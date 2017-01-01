От имени Зеленского вымогали $570 тыс за должность

Группа мошенников требовали от чиновника деньги, обещая ему назначение на руководящую должность в Укроборонпроме.

Правоохранители задержали двух мошенников, которые, представившись доверенными лицами президента Владимира Зеленского, требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в Укроборонпроме. Об этом сообщил в Facebook глава Офиса президента Андрей Богдан.

По его словам, мошенники требовали деньги от бывшего сотрудника Укрспецэкспорта за обещание решить вопрос о назначении его на руководящую должность в Укроборонпроме.

"Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы офиса, другой руководителем департамента", - написал Богдан.

По его словам, группа состояла из четырех человек, но задержаны только двое. Это произошло в сквере у фонтана в районе ул. Шелковичной у домов 10, 20/8 в Киеве. Операцией занимались военная прокуратура совместно с СБУ.

Отметим, накануне Зеленский назначил главой Укроборонпрома Айвараса Абромавичуса.

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