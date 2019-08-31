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В Запорожье открыли памятник к 15-летию недостроенных мостов через Днепр

Комментариев: 2
Активисты разместили "галерею мостового позора" .
На территории Запорожской области существует только два мостовых перехода через Днепр
На территории Запорожской области существует только два мостовых перехода через Днепр
radiosvoboda.org

В Запорожье 30 августа на недостроенных мостах через Днепр состоялась акция, посвященная 15-летию начала возведения мостовых переходов.

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Активисты установили на левобережной части недостроя памятный знак с датой закладки мостов и информацией об их сооружении и обращением к действующей власти с требованием завершить строительство.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время акции ее участники также развесили на недостроях баннер с надписью "Місту міст" и разместили на перилах незавершенного моста "галерею мостового позора" из портретов украинских политиков, которые давали обещания завершить строительство мостов через Днепр в Запорожье.

Строительство нового мостового перехода через Днепр в Запорожье продолжается с 2004 года. Оно неоднократно прекращалось из-за проблем с финансированием. Последний раз строительные работы возобновлялись в 2016 году, когда было достигнуто соглашение о совместном финансировании работ из государственного и местного бюджетов.

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В том же году премьер-министр Владимир Гройсман пообещал ежегодно предоставлять полмиллиарда гривен из госбюджета на строительство мостов в Запорожье. Но с конца 2017 года года практически все работы на строительстве мостов были приостановлены в соответствии с предписанием Государственной архитектурно-строительной инспекции из-за несоответствия в проектных документах. Сейчас эта документация проходит необходимые экспертизы и согласования.

На территории Запорожской области существует только два мостовых перехода через Днепр, которые расположены в городской черте Запорожья - плотина ДнепроГЭСа и мосты Преображенского, идущие через Хортицу. Ближайшие к ним мосты расположены в соседнем областном центре Днепре.

Активисты разместили
Активисты разместили "галерею мостового позора"
radiosvoboda.org

Как сообщалось 18 августа, в Киеве продолжается строительство Подольско-Воскресенского моста.

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Теги: мост, Запорожье
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Комментариев (2)
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Мыкола    31.08.2019, 10:46
Оценка:  -1
Мыкола
Посмотрите куда идут самые большие дотации из гобюджета - самым большим горлопанам в Укракине - бандеровцам ! А Запорожье задыхается в смраде от металлургических заводов и с урезанным бюджетом ! Потому, наверное эти горлопаны и не хотят федерализации, поскольку тогда самим придется зарабатывать
VSHIVANKA    31.08.2019, 10:37
Оценка:  0
VSHIVANKA
НИКОГДА И НИЧЕГО СВОЕГО У ВАС НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ.....
ЕСЛИ ЧТО ТО И ЕСТЬ ПОКА, ТО ЭТО НАСЛЕДИЕ КЛЯТОГО СОВКА И КОМУНЯК, ЛИБО ПОДАЧКИ ОТ ХОЗЯЕВ .....
ВСЕ , ЧТО ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ СДЕЛАТЬ САМИ, ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЗАДНИЦУ..... )))
СУГС !!!
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