В Одессе на Марш равенства собрались около 300 человек
В Одессе в Греческом парке на Марш равенства собрались представители ЛГБТ сообщества и им сочувствующие. Всего их около 300 человек. Они развернули большой радужный флаг.
Об этом сообщает Думская.
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На мероприятии присутствует большая делегация из Мюнхена — около 30 человек, а также представители шести европейских посольств.
Возникают словесные перепалки между противниками шествия, которые спустились с Приморского бульвара в парк. До рукоприкладства не доходит.
В 10:05 среди противников шествия замечена знаменитая активистка Нина Кочановская. Она кричит сверху сторонникам марша: “Одесса не Содома, Одесса не Гоморра“.
Ей отвечают тут же: “Наша позиция — это свобода. Одесса свободный город“.
В 10:25. марш стартовал. Издание ведет видеотрансляцию шествия.
Как сообщалось 20 августа, ЛГБТ и сочувствующих созывают на первый Марш равенства в Харькове.
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