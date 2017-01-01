Участники шествия идут под лозунгом "Одесса - свободный город!".

В Одессе на Марш равенства собрались около 300 человек

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В Одессе на Марш равенства собрались около 300 человек

В Одессе в Греческом парке на Марш равенства собрались представители ЛГБТ сообщества и им сочувствующие. Всего их около 300 человек. Они развернули большой радужный флаг.

Об этом сообщает Думская.

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На мероприятии присутствует большая делегация из Мюнхена — около 30 человек, а также представители шести европейских посольств.

Возникают словесные перепалки между противниками шествия, которые спустились с Приморского бульвара в парк. До рукоприкладства не доходит.

В 10:05 среди противников шествия замечена знаменитая активистка Нина Кочановская. Она кричит сверху сторонникам марша: “Одесса не Содома, Одесса не Гоморра“.

Ей отвечают тут же: “Наша позиция — это свобода. Одесса свободный город“.

В 10:25. марш стартовал. Издание ведет видеотрансляцию шествия.

Как сообщалось 20 августа, ЛГБТ и сочувствующих созывают на первый Марш равенства в Харькове.

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