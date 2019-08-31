В Николаеве у воров нашли взрывчатку, оружие и коммунистическую символику
Николаевские правоохранители провели 30 августа ряд обысков в квартирах людей причастных к совершению краж. Во время этих обысков нашли оружие и патроны к нему, килограмм тротила, наркотики и символику Компартии, которая запрещена в Украине законом о декоммунизации.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Читай также: "Музей" коммунизма и портреты Путина: В Одессе задержан интернет-агитатор
Правоохранители также нашли служебную документацию одного из государственных предприятий оборонной направленности, сообщили в пресс-службе областной полиции. Среди изъятого – также карты Николаева с обозначениями государственных органов и учреждений. Назначение и цель использования этих карт сейчас выясняют.
Как сообщалось 20 августа, сумчанин готовил взрыв на концерте "Квартала" в Сумах.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Раньше вора символизировала фомка, а символ коммунизма-Днепрогэс, теперь это взрывчатка...