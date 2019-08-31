Также у преступников найдена служебная документация одного из госпредприятий оборонной направленности.

В Николаеве у воров нашли взрывчатку, оружие и коммунистическую символику

В Николаеве у воров нашли взрывчатку, оружие и коммунистическую символику

Николаевские правоохранители провели 30 августа ряд обысков в квартирах людей причастных к совершению краж. Во время этих обысков нашли оружие и патроны к нему, килограмм тротила, наркотики и символику Компартии, которая запрещена в Украине законом о декоммунизации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Правоохранители также нашли служебную документацию одного из государственных предприятий оборонной направленности, сообщили в пресс-службе областной полиции. Среди изъятого – также карты Николаева с обозначениями государственных органов и учреждений. Назначение и цель использования этих карт сейчас выясняют.

Как сообщалось 20 августа, сумчанин готовил взрыв на концерте "Квартала" в Сумах.

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