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В Николаеве у воров нашли взрывчатку, оружие и коммунистическую символику

Комментариев: 3
Также у преступников найдена служебная документация одного из госпредприятий оборонной направленности.
В Николаеве у воров нашли взрывчатку, оружие и коммунистическую символику
© mk.npu.gov.ua
Фото 1/5
  • Полиция ведет расследование
  • Полиция ведет расследование
  • Полиция ведет расследование
  • Полиция ведет расследование
  • Полиция ведет расследование
В Николаеве у воров нашли взрывчатку, оружие и коммунистическую символику
Полиция ведет расследование
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Николаевские правоохранители провели 30 августа ряд обысков в квартирах людей причастных к совершению краж. Во время этих обысков нашли оружие и патроны к нему, килограмм тротила, наркотики и символику Компартии, которая запрещена в Украине законом о декоммунизации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Правоохранители также нашли служебную документацию одного из государственных предприятий оборонной направленности, сообщили в пресс-службе областной полиции. Среди изъятого – также карты Николаева с обозначениями государственных органов и учреждений. Назначение и цель использования этих карт сейчас выясняют.

Как сообщалось 20 августа, сумчанин готовил взрыв на концерте "Квартала" в Сумах.

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Теги: коммунистическая символика, взрывчатка, оружие, Николаев
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Комментариев (3)
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bertal    31.08.2019, 12:18
Оценка:  0
bertal
Самим не смешно такую чушь писать? Комсомольские значки не нашли?
nelci    31.08.2019, 11:41
Оценка:  +1
nelci
Ладно воры ходят со взрывчаткой, но коммсимволика, это уже перебор!
Раньше вора символизировала фомка, а символ коммунизма-Днепрогэс, теперь это взрывчатка...
Кайдаш    31.08.2019, 11:36
Оценка:  +1
Кайдаш
Дело Кобы (Иосифа Джугашвили) живёт ((((
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