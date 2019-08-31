Рабинович заявил, что не позволит новой власти превращать депутатов в стадо баранов

Возмущение Рабиновича вызвано поведением спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Рабинович сообщил, что возглавляемая им партия будет подавать в суд за препятствование работе нардепа glavcom.ua

“Оппозиционная пдатформа - За жизнь“ будет подавать в суд за препятствование работе народного депутата Украины.

Об этом сообщил сопредседатель партии Вадим Рабинович, передает пресс-служба партии.

“Если власть хочет сделать из депутатов стадо баранов, то ей нужно действовать так, как она действовала на первом заседании Верховной Рады Украины“, – заявил он.

Возмущение парламентария вызвано поведением спикера Рады Дмитрия Разумкова.

“Я – народный депутат Украины, у меня есть полномочия защищать интересы моих избирателей. И что меня возмутило вчера, так это то, что новый глава парламента Дмитрий Разумков в лучших традициях предшественника Парубия выключил микрофон депутату из нашей фракции Волошину, когда последний начал говорить на русском языке“, – пояснил оппозиционер.

Вадим Рабинович сообщил, что возглавляемая им партия будет подавать в суд за препятствование работе народного депутата Украины.

“Наша Конституция гарантирует нам право общаться на том языке, на котором нам удобно“, – подчеркнул политик.

Сопредседатель фракции “Оппозиционная пдатформа - За жизнь“ считает, что на первом пленарном заседании оппозиция была отстранена от принятия решений.

“Если вы (власть – ред.) – большинство и вам все равно, что скажут люди и оппоненты, то зачем мы тратим деньги налогоплательщиков на содержание парламента? Сидите у себя в кабинетах и все решайте сами! Но хочу напомнить всем: мы – парламентско-президентская республика! Но де-факто президент приезжает и “дирижирует“ работой Рады“, – резюмировал Вадим Рабинович, пообещав, что “оппозиция будет добиваться выполнения законов Украины“.