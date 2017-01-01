Завершено расследование в отношении матери экс-нардепа Онищенко

С августа 2016 года Кадырова находилась в международном розыске.

НАБУ и САП завершили расследование в отношении одной из участниц “газовой схемы“, которую подозревают в хищении денег во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности с ПАО “Укргаздобыча“.

О завершении следствия сообщило НАБУ, однако не указало никаких имен.

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Однако, как уточняет 24 канал, из открытых источников известно, что той самой фигуранткой дела является 74-летняя Инесса Кадырова – мать бывшего нардепа-беглеца Александра Онищенко. Последний – подозреваемый в организации “газовой схемы“.

30 августа подозреваемой и ее защитникам открыли материалы следствия для ознакомления перед тем, как обвинительный акт направят в суд.

Стоит отметить, по данным Генпрокуратуры, в 2013 году Онищенко вместе со своим адвокатом Валерием Постним и матерью Инессой Кадыровой создали преступную организацию. Все вместе они завладели чужим имуществом в особо крупном размере. Говорится о злоупотреблениях при продаже газа, добытого с участием компании "Укргаздобыча". Через схему Онищенко государство понесло около 3 миллиардов гривен убытков.

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К преступлению могли быть причастны еще 29 человек. Сейчас 3 из них находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлено в суд, из них в отношении 11 лиц вступил в законную силу обвинительный приговор.

Интересно, что против Онищенко открыто еще одно уголовное производство. Так, в Украине его обвиняют в государственной измене.

С августа 2016 года Кадырова находилась в международном розыске. А 25 июля 2019 года женщину задержали украинские пограничники в аэропорту “Борисполь“.

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