Радуцкий не планирует возглавлять Минздрав

Нардеп от Слуги народа хочет остаться работать в парламенте. Ранее его коллега заявил, что он через три месяца станет министром здравоохранения.

Нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий прокомментировал заявление главы фракции Давида Арахамии о том, что его через три месяца назначат министром здравоохранения. Об этом он написал в Facebook в субботу, 31 августа.

По словам Радуцкого, он хочет остаться работать в парламенте и не планирует заменять Зоряну Скалецкую на должности министра здаровоохранения в новом правительстве.

"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, много моих коллег во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований здесь", - написал он.

Ранее Радуцкий попал в скандал из-за матерной переписки, которую он вел в зале Верховной Рады.

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