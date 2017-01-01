В Варшаве проходит встреча Зеленского с Дудой

Украинский президент начал свой визит в Варшаву со встречи с польским коллегой. Также он встретится с другими руководителями Польши.

Зеленский начал визит в Польшу Скриншот из видео

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Президент Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, прибыл в Польшу, где проводит встречу с президентом Анджеем Дудой.

В украинскую делегацию вошли секретарь СНБО Александр Данилюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и глава таможни Максим Нефедов.

Отметим, программой визита также предусмотрены встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалком сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

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Завтра сентября Президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств.

В Варшаве также планировалась первая встреча Зеленского с Дональдом Трампом, но она не состоится, поскольку президент США отменил поездку в Польшу из-за приближающегося к Флориде урагана Дориан.

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