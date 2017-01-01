В Запорожье установили памятник мостам-недостроям

Активисты установили памятный знак с датой закладки мостов на левобережной части недостроя.

Строительство мостового перехода через Днепр в Запорожье начали в 2004 году radiosvoboda.org

В Запорожье вчера на недостроенных мостах через Днепр состоялась акция, посвященная 15-летию начала возведения мостовых переходов, сообщает Радио Свобода.

Активисты установили на левобережной части недостроя памятный знак с датой закладки мостов и информацией об их сооружении и обращением к действующей власти с требованием завершить строительство.

Во время акции ее участники также развесили на недостроях баннер с надписью "Місту міст" и разместили на перилах незавершенного моста "галерею мостового позора" из портретов украинских политиков, которые давали обещания завершить строительство мостов через Днепр в Запорожье.

Строительство нового мостового перехода через Днепр в Запорожье продолжается с 2004 года. Оно неоднократно прекращалось из-за проблем с финансированием. Последний раз строительные работы возобновлялись в 2016 году, когда было достигнуто соглашение о совместном финансировании работ из государственного и местного бюджетов.

В том же году премьер-министр Владимир Гройсман пообещал ежегодно предоставлять полмиллиарда гривен из госбюджета на строительство мостов в Запорожье. Но с конца 2017 года года практически все работы на строительстве мостов были приостановлены в соответствии с предписанием Государственной архитектурно-строительной инспекции из-за несоответствия в проектных документах. Сейчас эта документация проходит необходимые экспертизы и согласования.

На территории Запорожской области существует только два мостовых перехода через Днепр, которые расположены в городской черте Запорожья - плотина ДнепроГЭСа и мосты Преображенского, идущие через Хортицу. Ближайшие к ним мосты расположены в соседнем областном центре Днепре.

Ранее сообщалось, что прокуратура Днепропетровской области проверяет факты возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре. Как сообщалось, капитальный ремонт моста начали в 2017 году.

Во время визита в Днепр президент Владимир Зеленский предложил мєру Борису Филатову пари, что если мост до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку. После этого Филатов на два месяца закрыл Новый мост.

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