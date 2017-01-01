В ДТП с маршруткой на Днепропетровщине пострадали 13 человек

В результате аварии пострадали 12 пассажиров маршрутки, водителя пришлось доставать спасателям.

В Днепропетровской области в субботу, 31 августа, маршрутка врезалась в грузовик, в результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Сообщение о ДТП, которое произошло на Елизаветовском шоссе, спасатели получили в 8:26.

"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса Mercedes, совершавшего рейс по маршруту "Днепр - Каменское" и грузового автомобиля DAF с прицепом. В результате ДТП пострадало 13 человек (водитель и 12 пассажиров микроавтобуса), которые направлены на медицинское обследование в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Подразделением ГСЧС с помощью гидравлического инструмента был деблокирован водитель микроавтобуса и передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

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