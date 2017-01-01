Разумков оценил первое заседание Верховной Рады

Глава парламента надеется, что "эйфория первого дня" не иссякнет и нардепы продолжат плодотворно работать.

Несмотря на то, что первое заседание Верховной Рады девятого созыва затянулось до 2:30 ночи, депутаты были готовы работать дальше. Об этом в субботу, 31 августа, сказал председатель парламента Дмитрий Разумков, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, было ли ему трудно в первый рабочий день, глава Рады сказал: "Нормально. Я вам больше скажу: как ни странно, но мы с первым вице-спикером и с вице-спикером только по две или по три часа поспали, но утром были довольно бодрые. И вы же видели настроение в зале: народные депутаты были готовы работать и дальше".

Однако, по словам Разумкова, он понимает, что в определенной степени это была "эйфория первого дня".

"Но я очень надеюсь, что понимание того, что Верховная Рада должна работать - не только публично, но и на результат, в первую очередь, на результат, - оно в этом созыве парламента и останется. Что это будет не только одно, два, три заседания, а это станет стандартной работой Верховной Рады Украины", - сказал председатель ВР.

Также Разумков сказал, что 3 сентября нардепы будут также работать пока не закончат повестку дня.

Напомним, первое заседание Верховной Рады нового созыва началось 29 августа и затянулось до ночи. На нем был избран президиум Рады, составы комитетов ВР, новый Кабмин, генпрокурор и глава СБУ. Также в первом чтении был принят закон об отмене депутатской неприкосновенности.





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