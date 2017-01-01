У Луценко объяснили его последние приказы

Ранее в Управлении спецрасследований сообщили, что Луценко в последний день работы закрыл одно резонансное дело и передал 20 дел другим ведомствам.

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Производство в отношении бывшего первого вице-спикера Верховной Рады Игоря Калетника закрыто на законных основаниях, а 20 дел переданы от управления спецрасследований Генпрокуратуры в другие органы по подследственности.

Об этом в субботу, 31 августа, заявила пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

"Статья УК, которую 5,5 (!) лет Горбатюк предъявлял Калетнику, - давно декриминализирована. По делу есть решения судов, в которых четко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования через отсутствие состава преступления, есть решение суда о необходимости закрытия дела", - написала Сарган.

Она подчеркнула, что "дело закрыли на законных основаниях".

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Касательно изменения подсудности 20 уголовных производств заявляет, что они переданы в Госбюро расследований, Национальную полицию, Службу безопасности по подследственности. "Производства не имеют отношения ни к делам Майдана, ни к бывшим высокопоставленным чиновникам. Это, например, дела кражи сахара, застроек в Киеве и т.п", - пояснила она.

При этом Сарган не пояснила приказ Луценко, которым главного военного прокурора Анатолия Матиоса, при наличии у него конфликта интересов, определили курирующим заместителем по работе управления спецрасследований.

Напомним, вечером 29 августа Верховная Рада назначила генпрокурором Руслана Рябошапку, предварительно уволив Луценко, который ранее в тот день написал заявление на отставку.

Как сообщалось 31 августа, Луценко перед отставкой отобрал у следователей ГПУ ряд дел.

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