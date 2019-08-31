Зеленский готов разрешить эксгумацию тел поляков

Зеленский и Дуда достигли договоренности перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом двух президентов.

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины. Об этом он сказал в Варшаве на пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой, сообщает Украинская правда в субботу, 31 августа.

"Я готов разблокировать получения разрешений на проведение поисковых работ в Украине. А польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше", – сказал Зеленский.

Он также заявил, что достигнута договоренность перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом двух президентов.

"Для того, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее", – сказал Зеленский.

Напомним, в апреле 2017 года Украина ввела запрет на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях в ответ на уничтожение ряда украинских погребальных монументов в честь воинов УПА на территории Польши.

Киев ожидает, что после отмены моратория произойдет быстрое размораживание двустороннего сотрудничества и решения наиболее острых проблем. Например, с выдачей лицензий на грузовые перевозки.

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