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Зеленский готов разрешить эксгумацию тел поляков

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Зеленский и Дуда достигли договоренности перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом двух президентов.
Зеленский и Дуда встретились в Варшаве
Зеленский и Дуда встретились в Варшаве
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины. Об этом он сказал в Варшаве на пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой, сообщает Украинская правда в субботу, 31 августа.

"Я готов разблокировать получения разрешений на проведение поисковых работ в Украине. А польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше", – сказал Зеленский.

Он также заявил, что достигнута договоренность перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом двух президентов.

"Для того, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее", – сказал Зеленский.

Напомним, в апреле 2017 года Украина ввела запрет на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях в ответ на уничтожение ряда украинских погребальных монументов в честь воинов УПА на территории Польши.

Киев ожидает, что после отмены моратория произойдет быстрое размораживание двустороннего сотрудничества и решения наиболее острых проблем. Например, с выдачей лицензий на грузовые перевозки.

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Теги: Украина, Польша, захоронение, эксгумация, поляки, Владимир Зеленский, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Антибес    31.08.2019, 16:39
Оценка:  -1
Антибес
Зе-незаурядный клоун.Это факт.Не зря благодаря этому он стал долларовым миллионером.Но разве нет проблем важнее?Как оказалось,сильная гривна крепко ударила по экспортёрам...Импорта же стало ещё больше.Зе,хватит хернёй маяться,игрун гениталиями на пианино!Войну останови,скоморох пейсатый!:-)
ПродувКротов    31.08.2019, 16:32
Оценка:  0
ПродувКротов
Поляки все наши разурушенные надгобия восстановили на своих кладбищах ? Скорее всего нет. Ну и зачем им что то у нас разрешать. Пусть у себя дома в начале порядок наведут.
Антибес    31.08.2019, 16:42
Оценка:  -1
Антибес
Бабушка Виолетта,сходи на участок 86а,подумай о вечном,тебе недолго осталось.Твоя онкология проявит себя на третьей стадии,но будет уже поздно.Я поставлю свечку за упокой по тебе.Ибо ты мне шестой год подряд доставляешь знатно.
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