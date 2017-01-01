Поругавшийся с Зеленским чиновник устроил в Борисполе драку с переселенцем

Драка произошла на первом этаже городского совета.

В Борисполе секретарь местного горсовета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский выгнал в июле с совещания, подрался с переселенцем из Луганской области.

Видео с камер наблюдения опубликовали на странице сообщества “Борисполь для всех“ в Facebook.

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На записи видно, как Годунок заходит с улицы, на первом этаже городского совета подходит к группе людей, которые стоят у кабинета №101, рукой наносит одному из них удар по лицу, из-за чего завязалась потасовка.

Позже стало известно, что вторым участником драки был Игорь Петровскис, который после начала войны переселился с Донбасса в Борисполь.

Петровскис опубликовал в соцсети видеообращение из больницы, в котором просит Зеленского, Авакова и СБУ взять под личный контроль конфликт и привлечь Годунка к уголовной ответственности. По его мнению, секретарь не имеет права так себя вести. Петровскис заявил также, что будет обращаться к депутату Верховной Рады Сергею Бунину. По мнению мужчины, Годунок действовал по совету председателя горсовета Анатолия Федорчука. По словам переселенца, Федорчук якобы видел его избитым, но никак не отреагировал.

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Через час после видеообращения Петровскиса, Годунок объяснил причины конфликта комментарием: “Сепар должен отвечать за оскорбления меня, моей мамы и моей страны, и моего города. Получив по морде слегка, а притворяется, капельницу себе поставил и спектакль играет“.

Также Годунок выступил по этому поводу на бориспольском радио. Он заявил, что Петровскис якобы сотрудничал с “Партией регионов“, является сторонником Путина и экс-главаря боевиков ДНР Игоря Гиркина. По словам депутата, переселенца неоднократно “выкидывали“ с сессии горсовета участники АТО.

Напомним, Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи. Секретарь заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александр Туренко “отжал“ у города больницу.

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