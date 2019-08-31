По Донбассу и возвращению Крыма и Украина и Польша скоординируют действия

Зеленский находится с рабочим визитом в Варшаве.

По Крыму и Донбассу у Украины и Польши общая и принципиальная позиция president.gov.ua

Украина и Польша скоординировали свои дальнейшие действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированной Россией Автономной Республики Крым.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, передает УНН.

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"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша общая и принципиальная позиция - без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных пределах санкции ЕС могут пересматриваться только в направлении по усилению, а не наоборот", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 31 августа в Варшаве проходит встреча Зеленского с Дудой.

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