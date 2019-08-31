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По Донбассу и возвращению Крыма и Украина и Польша скоординируют действия

Комментариев: 3
Зеленский находится с рабочим визитом в Варшаве.
По Крыму и Донбассу у Украины и Польши общая и принципиальная позиция
По Крыму и Донбассу у Украины и Польши общая и принципиальная позиция
president.gov.ua

Украина и Польша скоординировали свои дальнейшие действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированной Россией Автономной Республики Крым.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, передает УНН.

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"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша общая и принципиальная позиция - без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных пределах санкции ЕС могут пересматриваться только в направлении по усилению, а не наоборот", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 31 августа в Варшаве проходит встреча Зеленского с Дудой.

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Теги: Польша, Крым, Донбасс
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Комментариев (3)
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Адекваты    31.08.2019, 17:40
Оценка:  -1
Адекваты
А хотелось бы для Украины счастливой доли-сильную экономику и счастливых ,образованных богатых граждан...
Адекваты    31.08.2019, 17:39
Оценка:  0
Адекваты
Дурень.Не мытьём так катаньем,Польска хочет съесть Украину...Будете лишь сырьевым придатком,уничтожат вашу возможность зарабатывать и скушают целиком.За долги.При Советах у вас развивали экономику,науку и т. д. лишь потому,что вы были частью Союза. А вы захотели стать безземельными ЦЫГАНАМИ...
nelci    31.08.2019, 17:35
Оценка:  -1
nelci
Если в Украине будет хорошо, то Польша лишится большинства батраков, а потому терзают смутные подозрения в искренности поляков....
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