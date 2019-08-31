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Зеленский: Северный поток-2 угроза для всей Европы

Комментариев: 9
Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, отметил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве
Пресс-служба президента Украины

Украина и Польша единогласны в том, что проект Северный поток-2 неприемлем и угрожает всей Европе. Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве, сообщает пресс-служба президента Украины в субботу, 31 августа.

Зеленский отметил, что на встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности.

"И здесь мы говорим с Польшей в один голос: "Северный поток-2 является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша – США – Украина.

Напомним, Польша уже продает Украине американский сжиженный газ. Также накануне СМИ сообщили, что США, Украина и Польша договорились о сотрудничестве в сфере экспорта американского сжиженного газа и хранении его в Украине.

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Теги: Украина, Европа, газ, Польша, США, Северный поток, Владимир Зеленский, газопровод, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Ira0955    31.08.2019, 18:12
Оценка:  0
Ira0955
Зе хоть и клоун, но понимает, что Пукин и Соссия это враг номер 1 !!!
Антибес    31.08.2019, 18:02
Оценка:  -1
Антибес
Зе,что ты в этом понимаешь?Тебе лавры клоуна Петьки не дают покоя?Но ведь тебя выбрали как его антипода.Только вот явных,"идейных" сторонников у тебя нет.А у него есть,пусть и за деньги...Мечтаешь оказаться там же где и он сейчас?Бойся мечтать.Мечты сбываются!
Ira0955    31.08.2019, 18:09
Оценка:  0
Ira0955
Пыдор-пукиносос ты перепил стекломоя, пересосал болтов и опять несёшь свой бренд!)))
Зорян_и_Шкиряк    31.08.2019, 17:50
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Ему об этом нужно срочно доложить фрау Меркель - ведь она не в курсе и БигМир не читает - и не забыть сделать книксен после доклада!
Антибес    31.08.2019, 18:06
Оценка:  -3
Антибес
Зорян,скажите честно.Это Вы писали в своё время под никами Психопат,Психапат с вариациями?
Ira0955    31.08.2019, 18:10
Оценка:  0
Ira0955
Рог ватный у тебя от пересоса потеря памяти...это же был ты!))
nelci    31.08.2019, 17:30
Оценка:  -2
nelci
Сильная Европа, это конкурент США, отсюда и все угрозы ....
Зорян_и_Шкиряк    31.08.2019, 17:51
Оценка:  -3
Зорян_и_Шкиряк
То есть, Зе так и остался выполнять роль шавки заокеанского собаковода.
Ira0955    31.08.2019, 18:11
Оценка:  0
Ira0955
Главное не стать пукинососом.... остальное не так страшно!
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