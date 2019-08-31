Выявленный в Укроборонпроме агент получил девять лет тюрьмы

Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение с прокурором.

Житель Запорожья был завербован в 2014 году в Крыму Скриншот

К девяти годам лишения свободы приговорен агент российской военной разведки, работавший на одном из предприятий государственного концерна Укроборонпром. Об этом сообщает СБУ в субботу, 31 августа.

"Сотрудники контрразведки установили, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ для поддержки идей "русского мира", а также был материально заинтересован", – напомнили в СБУ.

Указано, что злоумышленник за деньги собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ОПК и социально-политической обстановке в Запорожской области.

"Собранные разведданные он посылал через отработанные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно аннексированного Крыма. Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи по заданию российской стороны разведывательные сведения", – отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, агент признал свою вину и подписал соглашение с прокурором о признании виновности, которое было передано в суд для вынесения приговора.

В итоге Шевченковский районный суд города Киева признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины), и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Ранее в СБУ сообщили о задержании агента ФСБ в Мариуполе. Офицер запаса ВСУ был завербован на территории РФ в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ России.

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