В Николаеве пьяный таксист напал на полицейских

Водитель легковушки Mercedes дважды создал аварийную ситуацию и едва не врезался во встречную фуру.

В Николаеве полицейские задержали пьяного таксиста, который вел себя агрессивно и ударил одного из патрульных. Об этом сообщает местное издание Новости-N в субботу, 31 августа.

Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером пятницу на улице Авангардной.

Как рассказали сотрудники полиции, автомобиль Mercedes обратил на себя внимание неадекватной манерой вождения – двигаясь по Авангардной в направлении проспекта Богоявленского водитель дважды создал аварийную ситуацию и едва не врезался во встречную фуру.

"Когда Mercedes остановили, то увидели у водителя явные признаки алкогольного опьянения, которые, в общем-то, трудно было не заметить. Между тем сам водитель, который в автомобиле находился один, выйдя из авто сначала начал ругаться, а потом проявлять агрессию, и в результате ударил полицейского в грудь, а также оказал сопротивление при попытке надеть на него наручники", – говорится в сообщении.

Правоохранители были вынуждены применить спецсредства к агрессивному мужчине и задержали его.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения таксисту грозит административная ответственность, а вот нападение и нанесение травм полицейскому – это уже уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.348 УК Украины).

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