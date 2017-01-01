Итоги 31 августа: Встреча Зеленского с Дудой и Марш равенства в Одессе

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Варшаве прошла встреча Зеленского с Дудой

Президент Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, прибыл в Польшу, где проводит встречу с президентом Анджеем Дудой. В украинскую делегацию вошли секретарь СНБО Александр Данилюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и глава таможни Максим Нефедов.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.

Украина и Польша скоординировали свои дальнейшие действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированной Россией Автономной Республики Крым. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.

Зеленский уволил 16 глав РГА в Днепропетровской области

Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.

В Киеве почтили память погибших под Радой нацгвардейцев

Возле здания Верховной Рады в субботу, 31 августа, состоялась церемония почтения памяти четырех бойцов Нацгвардии, погибших во время массовых беспорядков 31 августа 2015 года, сообщает УНИАН.

Мероприятие в память гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко началось с молебна. В церемонии приняли участие родственники погибших, коллеги, чиновники. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании парламента.

Российского шпиона, работавшего в “Укроборонпроме“, приговорили к 9 годам тюрьмы

Шевченковский районный суд Киева приговорил агента российской военной разведки, работавшего на одном из предприятий “Укроборонпрома“, к 9 годам лишения свободы.

Фигуранта дела суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

В Одессе на Марш равенства собрались около 300 человек

В Одессе в Греческом парке на Марш равенства собрались представители ЛГБТ сообщества и им сочувствующие. Всего их около 300 человек. Они развернули большой радужный флаг.