Итоги 31 августа: Встреча Зеленского с Дудой и Марш равенства в Одессе
В Варшаве прошла встреча Зеленского с Дудой
Президент Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, прибыл в Польшу, где проводит встречу с президентом Анджеем Дудой. В украинскую делегацию вошли секретарь СНБО Александр Данилюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и глава таможни Максим Нефедов.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.
Украина и Польша скоординировали свои дальнейшие действия для прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированной Россией Автономной Республики Крым. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.
Зеленский уволил 16 глав РГА в Днепропетровской области
Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.
В Киеве почтили память погибших под Радой нацгвардейцев
Возле здания Верховной Рады в субботу, 31 августа, состоялась церемония почтения памяти четырех бойцов Нацгвардии, погибших во время массовых беспорядков 31 августа 2015 года, сообщает УНИАН.
Мероприятие в память гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко началось с молебна. В церемонии приняли участие родственники погибших, коллеги, чиновники. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании парламента.
Российского шпиона, работавшего в “Укроборонпроме“, приговорили к 9 годам тюрьмы
Шевченковский районный суд Киева приговорил агента российской военной разведки, работавшего на одном из предприятий “Укроборонпрома“, к 9 годам лишения свободы.
Фигуранта дела суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.
В Одессе на Марш равенства собрались около 300 человек
В Одессе в Греческом парке на Марш равенства собрались представители ЛГБТ сообщества и им сочувствующие. Всего их около 300 человек. Они развернули большой радужный флаг.
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