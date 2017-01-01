День в ООС: семь обстрелов, ранен боец ВСУ

Сепаратисты в районе населенного пункта Зайцево запросили режим тишины, но обстреляли украинские позиции.

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов семь раз нарушили режим прекращения огня. Один боец ВСУ получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 31 августа.

Так, враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы совершались в районе Водяного, Зайцево, Травневого, и Луганского.

Также сообщается, что сепаратисты в районе населенного пункта Зайцево запросили у украинской стороны режим тишины до 16:00 для того, чтобы забрать тела погибших, но обстреляли украинские позиции. Именно тогда был ранен боец ВСУ. Ему была оказана медицинская помощь, состояние здоровья – средней тяжести.

Напомним, за сутки 30 августа сепаратисты 17 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе – один боец погиб, еще один ранен.

Напомним, позавчера вечером в штабе ООС заявили, что бойцы Азова уничтожили группу сепаратистов-диверсантов. В свою очередь в "ДНР" заявили о серьезных потерях.

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