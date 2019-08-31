В Ровенской области отравились трое коммунальщиков

В результате инцидента в канализационном коллекторе умер один из работников коммунального предприятия.

В Ровенской области трое работников коммунального предприятия отравились опасными испарениями во время работ в канализационном коллекторе. Один из них скончался, сообщает региональное управление Нацполиции.

"Около полудня вчера, 30 августа, в полицию поступило сообщение от медиков, что в селе Заря бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть местного жителя, еще двоих – госпитализировали", – говорится в сообщении.

Указано, что трое сотрудников местного коммунального предприятия проводили текущие работы в канализационном коллекторе. Вследствие отравления испарениями 37-летнего мужчину спасти не удалось, а 32-х и 57-летнего жителей Зари госпитализировали в больницу.

Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ч.2 ст.272 УК Украины).

Ранее в поселке Иванков Киевской области были найдены мертвыми в канализационном колодце трое сотрудников местного водоканала. Погибшие отравились парами аммиака.

Также в центре Львова прогремел взрыв в канализации. Тогда никто не пострадал.

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