Бойко: Одним из приоритетов правительства должно стать заключение нового контракта на транзит газа

Одним из приоритетов работы правительства должно стать заключение нового контракта на транзит газа с Россией. Об этом сопредседатель фракции "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу, 30 августа.

"Позицию по критически важным вопросам, к которым относится вопрос транзита газа, необходимо отрабатывать уже сейчас. И переговоры нужно проводить как можно быстрее. Это критически важно для страны, ведь времени осталось очень мало (действующий контракт между "Нефтегазом Украины" и "Газпромом" завершается 31 декабря 2019 г.- ред.). И нужно быть готовым к компромиссу, поскольку за последние 5 лет, эти вопросы с руководством РФ не обсуждались", – отметил Юрий Бойко.

Оппозиционный политик подчеркнул, что украинская газотранспортная система является залогом энергетической безопасности Евросоюза, в Европе это понимают и поддерживают скорейшее заключение нового контракта на транзит российского газа территорией Украины.

"У нас нет другого выхода, как договориться о загрузке нашей газотранспортной системы. Все остальные разговоры о том, что она может быть остановлена, в силу разных причин, я считаю, что это предательство национальных интересов. Она работала десятки лет, она давала возможность зарабатывать бюджету Украины, она давала 50 тысяч рабочих мест. Это элемент энергетической безопасности Европы и потерять его из-за головотяпства руководителей, которые смотрели, как страну обходили газопроводами – это преступление перед собственным народом", - подчеркнул Юрий Бойко.

Кроме того, он отметил, что прямые контракты на поставки газа позволят снизить его стоимость для украинских потребителей минимум на 25%.