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Зеленский рассказал о двух разговорах с Путиным

Комментариев: 3
Бывшее руководство МИД Украины пыталось не допустить телефонных переговоров с Путиным, утверждает Зеленский.
Зеленский обменивал с Путиным информацией, о которой не может говорить
Зеленский обменивал с Путиным информацией, о которой не может говорить
Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как у него проходили два разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Интервью главы украинского государства в программе "100 дней президента" вышло на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.

По словам Зеленского, бывшее руководство МИД Украины пыталось не допустить его разговора с Путиным.

"В МИД очень не хотели допустить разговоров моих с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня человеческое. Для них, не дай Бог, моряки вернутся из-за разговора Зеленского с Путиным. Я за это их... не хочу говорить мое отношение", – сказал Зеленский.

По его словам, первый разговор с Путиным 11 июля продлился 30 минут.

"Я решил ему позвонить, мы познакомились, у нас был разговор 30 минут. У нас был предметный разговор. Мы решили, как и в какой срок мы должны вернуть наших ребят", – сказал он.

Зеленский отметил, что "вторая беседа – обмен информацией, о которой я не могу говорить, не имею права. И о шагах для возвращения ребят и не только моряков".

Президент Украины надеется на встречу с Владимиром Путиным в рамках "Нормандского формата".

"Это будет наша (с Путиным – ред.) в "Нормандском формате" личная встреча. Нашей стороной она была запланирована", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что только смотря друг другу в глаза и в присутствии западных лидеров "мы можем договориться и подписаться, что важнее всего".

Напомним, 30 августа новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что между Украиной и Россией состоялся обмен пленными и заключенными. Позже их ждали в аэропорту Киев, куда прибыл, в частности, секретарь СНБО Александр Данилюк.

Однако в Офисе президента заявили, что процесс обмена все еще продолжается. В СБУ позже сообщили, что 30 августа обмен не состоится.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, Путин, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Пленные, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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всем_пока    31.08.2019, 22:55
Оценка:  0
всем_пока
Президент подчеркнул, что только смотря друг другу в глаза и в присутствии западных лидеров "мы можем договориться и подписаться, что важнее всего".

А что, под "Минском" не подписывалась Украина в лице своего президента П.Порошенко?
Или он желает подписатья под Формулой Штайнмайера?
Letohradek    31.08.2019, 21:58
Оценка:  -3
Letohradek
Как за такого кретина могли проголосовать люди ...?? Ни чести ни достоинства! Он даже не понял, от чего его хотели предостеречь МИДовские работники ...
Graddfeydd    31.08.2019, 21:57
Оценка:  -3
Graddfeydd
Рассмешил карлика?
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