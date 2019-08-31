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В Офисе президента решили остаться на Банковой

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Команда президента Владимира Зеленского столкнулась со сложностями при поиске подходящего здания.
Администрацию президента переименовали на Офис президента, а само здание останется прежним
Администрацию президента переименовали на Офис президента, а само здание останется прежним
telegraf.com.ua

Руководство Офиса президента Украины так и не нашло подходящих вариантов переезда с улицы Банковой в Киеве в какое-либо другое место. Об этом сказал глава Офиса Андрей Богдан в интервью программе "100 дней президента Украины", обнародованном на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности – настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", – сказал Богдан.

В свою очередь первый помощник президента Сергей Шефир заявил: "Не своевременно. Но это лично мое мнение. И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно".

Напомним, что ранее у Зеленского объяснили необходимость переезда ОП, назвав нынешнее здание "смесью университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля".

Позже стало известно, что переезд офиса Зеленского обойдется бюджету в 300 млн гривен.

Сам Зеленский утверждал, что Офис президента переедет из центра Киева, а на Банковой создадут музей. "Есть идея, все уже даже нарисовано. Очень крутая у нас идея, что потом делать с Банковой", – сказал глава государства, уточнив, что это будет "большой художественный музей".

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Теги: Банковая, Богдан, переезд, Администрация Президента, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    31.08.2019, 23:01
Оценка:  0
VSHIVANKA
У ХОХЛЯДЕЙ ДАЖЕ НА ТАКОМ УРОВНЕ ВСЕ ЧЕРЕЗ ЗАДНИЦУ....))))
НУ НИЧЕГО НЕ МОГУТ САМИ !!!
ПОСТОЯННО ХОЗЯЕВА ДОЛЖНЫ ВСЕ РЕШАТЬ....)))
НЕРАБЫ ХУЛЕ.....))))
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