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Зеленский о поездке Богдана в Сен-Тропе: Он не имел права там гулять

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Андрей Богдан ушел в отпуск за несколько дней до Дня независимости Украины, отметил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский считает, что Андрей Богдан был не прав
Владимир Зеленский считает, что Андрей Богдан был не прав
Эльдар Сарахман / Украинская правда

Президент Владимир Зеленский подверг критике главу своего Офиса Андрея Богдана, а также осудил его за отдых во Франции в День независимости Украины. Об этом Зеленский сказал в интервью программе "100 дней президента Украины", обнародованном на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.

"Он такой нетерпеливый человек. Он иногда не может угомониться. Я ему говорю: "Что ты постоянно выставляешь в Instagram, куда ты полез к журналистам?!". Он должен успокоиться", – заявил Зеленский.

Президент считает, что Богдан не имел права в День независимости отдыхать в Сен-Тропе.

"Богдан ушел в отпуск, и это было не 24 (августа – ред.). Это важно понимать, что он не приехал именно на День независимости в Сен-Тропе. Я даже не знал, куда он поехал, это не мое дело. Он приехал за четыре или пять дней до этого. Я подписал отпуск, есть бумаги… Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации. Он не мог быть (в Сен-Тропе – ред.) как один из реальных мощных людей во власти и не имеет права на День независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять. Нарушил он закон?... Ну, не все измеряется законами. Да, не нарушал. Но специально на День Независимости – хочу его в этом защитить – он не ехал в Сен-Тропе. Хотя он не прав ", – заявил Зеленский.

Ранее на этой неделе стало известно, что Андрей Богдан провел День независимости на свадьбе в Сен-Тропе во Франции и не участвовал в официальных мероприятиях. На свадьбе он, в частности, спел гимн Украины во главе процессии девушек гоу-гоу в одном из ресторанов в Сан-Тропе.

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Теги: Украина, Франция, отдых, День Независимости, Богдан, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    31.08.2019, 22:33
Оценка:  -3
Letohradek
А уволить якута, слабо?
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