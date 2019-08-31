Зеленский о поездке Богдана в Сен-Тропе: Он не имел права там гулять

Андрей Богдан ушел в отпуск за несколько дней до Дня независимости Украины, отметил Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский подверг критике главу своего Офиса Андрея Богдана, а также осудил его за отдых во Франции в День независимости Украины. Об этом Зеленский сказал в интервью программе "100 дней президента Украины", обнародованном на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.

"Он такой нетерпеливый человек. Он иногда не может угомониться. Я ему говорю: "Что ты постоянно выставляешь в Instagram, куда ты полез к журналистам?!". Он должен успокоиться", – заявил Зеленский.

Президент считает, что Богдан не имел права в День независимости отдыхать в Сен-Тропе.

"Богдан ушел в отпуск, и это было не 24 (августа – ред.). Это важно понимать, что он не приехал именно на День независимости в Сен-Тропе. Я даже не знал, куда он поехал, это не мое дело. Он приехал за четыре или пять дней до этого. Я подписал отпуск, есть бумаги… Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации. Он не мог быть (в Сен-Тропе – ред.) как один из реальных мощных людей во власти и не имеет права на День независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять. Нарушил он закон?... Ну, не все измеряется законами. Да, не нарушал. Но специально на День Независимости – хочу его в этом защитить – он не ехал в Сен-Тропе. Хотя он не прав ", – заявил Зеленский.

Ранее на этой неделе стало известно, что Андрей Богдан провел День независимости на свадьбе в Сен-Тропе во Франции и не участвовал в официальных мероприятиях. На свадьбе он, в частности, спел гимн Украины во главе процессии девушек гоу-гоу в одном из ресторанов в Сан-Тропе.

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