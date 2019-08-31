Зеленский озвучил, что он предложит Трампу

Украина не будет стоять с протянутой рукой, но ей нужны более дешевые деньги, отметил президент Зеленский.

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа основным станет вопрос экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом Зеленский сказал в интервью программе "100 дней президента Украины", обнародованном на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.

Зеленский отметил, что США "откровенно поддерживают" Украину и являются стратегическим партнером во многих сферах, особенно в энергетике и оборонно-промышленном комплексе.

"С президентом (США – ред.) надо встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза, сказать, что их интересует в стране, мы скажем – что нам нужно от них. Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги. Я понимаю, что нет доверия к правоохранительной системе, но будем над этим работать. Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею. И ехать просто сказать: "Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать" – нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война. Мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее за любую Америку. Поэтому давайте вместе работать", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что "есть еще вопросы международных отношений, решение вопроса прекращения войны, рассчитываем на их (американцев – ред.) поддержку, но они откровенно поддерживают".

Напомним, на этих выходных в Варшаве планировалась первая встреча Зеленского с Трампом, но она не состоится, поскольку президент США отменил поездку в Польшу из-за приближающегося к Флориде урагана Дориан.

Теперь планируется, что встреча лидеров Украины и США состоится в период с 24 по 28 сентября в Нью-Йорке во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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