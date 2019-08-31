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Зеленский озвучил, что он предложит Трампу

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Украина не будет стоять с протянутой рукой, но ей нужны более дешевые деньги, отметил президент Зеленский.
Владимир Зеленский хочет посмотреть в глаза Дональду Трампу
Владимир Зеленский хочет посмотреть в глаза Дональду Трампу

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа основным станет вопрос экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом Зеленский сказал в интервью программе "100 дней президента Украины", обнародованном на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.

Зеленский отметил, что США "откровенно поддерживают" Украину и являются стратегическим партнером во многих сферах, особенно в энергетике и оборонно-промышленном комплексе.

"С президентом (США – ред.) надо встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза, сказать, что их интересует в стране, мы скажем – что нам нужно от них. Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги. Я понимаю, что нет доверия к правоохранительной системе, но будем над этим работать. Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею. И ехать просто сказать: "Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать" – нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война. Мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее за любую Америку. Поэтому давайте вместе работать", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что "есть еще вопросы международных отношений, решение вопроса прекращения войны, рассчитываем на их (американцев – ред.) поддержку, но они откровенно поддерживают".

Напомним, на этих выходных в Варшаве планировалась первая встреча Зеленского с Трампом, но она не состоится, поскольку президент США отменил поездку в Польшу из-за приближающегося к Флориде урагана Дориан.

Теперь планируется, что встреча лидеров Украины и США состоится в период с 24 по 28 сентября в Нью-Йорке во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Теги: Украина, США, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Olshankin    01.09.2019, 00:31
Оценка:  0
Olshankin
В период с августа по декабрь американское казначейство планирует удвоить продажи гособлигаций и выбросить на рынок бумаги на общую сумму 814 млрд долларов. Результатом станет нарастающий дефицит долларовой ликвидности и, как следствие, рост курса американской валюты. Колоссальный пылесос долларов
Антибес    01.09.2019, 00:16
Оценка:  -1
Антибес
Поветкин вернулся на вершину,победив единогласным судейским решением Фьюри.
всем_пока    31.08.2019, 23:41
Оценка:  +3
всем_пока
"С президентом (США – ред.) надо встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза
С Путиным встретиться, посмотреть в глаза...

Он, что у ВАС на Украине президент-гипнотезёр или просто любитель посмотрушек-побалтушек?
Понять то его можно, но его"новизна" фонит наивностью, неосведомлённой наивностью
всем_пока    31.08.2019, 23:33
Оценка:  +2
всем_пока
Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги за Украинские чернозёмы
Тебе уже погрозили пальчиком за продажу Китаю Мотор-Сич А у пиндосии с Китаем экономические тёрки или ты не знал?
rafa84    31.08.2019, 23:44
Оценка:  -5
rafa84
ТЫ НАСТОЛЬКО ТУПОЕ И НЕДОРАЗВИТОЕ СУЩЕСТВО, ЧТО ДАЖЕ С П И З Д Е Т Ь БЕЗ ПАЛИВА НЕ МОЖЕШЬ!!!
ОБЬЯСНИ ПОЖАЛУЙСТА, ОТ КУДА В ТВОЕМ ЦИТИРОВАНИИ РЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА, ВЗЯЛИСЬ СЛОВА : "ЗА УКРАИНСКИЕ ЧЕРНОЗЕМЫ" ???????
ТЫ ПРОСТО, БЕЗМОЗГЛАЯ П О Р О Х О Ш Л Ю Х А, ПО ЭТОМУ И ЗАШКВАРИВАЕШЬСЯ НА КАЖДОМ УГЛУ !!!
Антибес    31.08.2019, 23:33
Оценка:  0
Антибес
Зе,не смеши мои седые,морщинистые яйца,умоляю тебя!Что ты можешь ему предложить окромя минетоса???
всем_пока    31.08.2019, 23:34
Оценка:  0
всем_пока
...ЗЕМЛЮ! Украинские чернозёмы.
rafa84    01.09.2019, 00:00
Оценка:  -5
rafa84
ГДЕ ТЫ, УЩЕРБНОЕ, ПРОЧИТАЛО ТАКИЕ СЛОВА???
h_a_a_r_p    31.08.2019, 23:31
Оценка:  +1
h_a_a_r_p
"основным станет вопрос экономического сотрудничества между двумя странами " - что Украина может дать США чего нет у США ? ничего, только за деньги постоянно трепать нервы РФ .
всем_пока    31.08.2019, 23:36
Оценка:  +1
всем_пока
"...постоянно трепать нервы РФ" гражданской войной ;(
bertal    31.08.2019, 23:18
Оценка:  +3
bertal
А будет ли встреча? наивный)))
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