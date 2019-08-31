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Зеленский назвал условие для отставки правительства

Комментариев: 3
Перед новым правительством стоит структурная задача в уменьшении тарифов на коммунальные услуги.
Президент Зеленский может быстро попрощаться с премьером Гончаруком
Президент Зеленский может быстро попрощаться с премьером Гончаруком
Пресс-служба президента Украины

Если новое правительство Алексея Гончарука не решит структурную проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, то с ним придется попрощаться. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью, обнародованном на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.

"Задача такая поставлена новому правительству, они должны показать модель. Если модель не будет уменьшение коммуналки, будем прощаться с правительством", – заявил глава государства.

Он заверил, что правительство сделает все, что сможет.

"Вопрос не в том, какая цена коммуналки. Вопрос, какой процент от того, что человек получает (пенсию или заработную плату) он платит за коммуналку. В этом вопрос. И такую структурную проблему, и такое структурное задание ставится новому правительству", – отметил Зеленский.

Как известно, с 1 мая в Украине начали действовать новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг, предусматривающие штрафы за задолженность.

В июле президент Зеленский пообещал найти способы снизить тарифы на коммуналку. Также он рассказал об "очень креативной идее" по предоставлению возможность не платить за коммунальные услуги малообеспеченным пенсионерам в возрасте от 70 лет.

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Теги: Украина, Тарифы ЖКХ, президент, тарифы, Кабмин Украины, правительство, правительство Украины, отставка правительства, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    31.08.2019, 23:40
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Какой срок им отведен? Может пора подбирать новых? И еще - какую роль в уменьшении коммуналки играет МОЗ?
ВосставшийИзБана    31.08.2019, 23:39
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
"Если модель не будет уменьшение коммуналки"

"Транслейт плис"
ПродувКротов    01.09.2019, 00:03
Оценка:  -1
ПродувКротов
Для этого надо быть под коксом
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