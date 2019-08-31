Зеленский назвал условие для отставки правительства

Перед новым правительством стоит структурная задача в уменьшении тарифов на коммунальные услуги.

Если новое правительство Алексея Гончарука не решит структурную проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, то с ним придется попрощаться. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью, обнародованном на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.

"Задача такая поставлена новому правительству, они должны показать модель. Если модель не будет уменьшение коммуналки, будем прощаться с правительством", – заявил глава государства.

Он заверил, что правительство сделает все, что сможет.

"Вопрос не в том, какая цена коммуналки. Вопрос, какой процент от того, что человек получает (пенсию или заработную плату) он платит за коммуналку. В этом вопрос. И такую структурную проблему, и такое структурное задание ставится новому правительству", – отметил Зеленский.

Как известно, с 1 мая в Украине начали действовать новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг, предусматривающие штрафы за задолженность.

В июле президент Зеленский пообещал найти способы снизить тарифы на коммуналку. Также он рассказал об "очень креативной идее" по предоставлению возможность не платить за коммунальные услуги малообеспеченным пенсионерам в возрасте от 70 лет.

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