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Советуюсь с женой по сложным вопросам – Зеленский

Комментариев: 3
Глава государства Владимир Зеленский с супругой Еленой советуется по очень сложным вопросам.
Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские
Instagram/ olenazelenska_official

Президент Владимир Зеленский рассказал, что по сложным вопросам советуется с женой. Об этом глава государства сказал в интервью проекту 100 дней президента Украины, обнародованном на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.
 
"Я советуюсь с ней, скажу открыто. По очень сложным вопросам, потому что у нее очень трезвая мысль. Всегда каждому человеку нужны люди, которые говорят правду. Не надо быть в теплой ванне, особенно, если ты президент Украины", - сказал Зеленский.
 
Отвечая на вопрос ведущего, напивался ли он за эти сто дней, президент сказал: "Было… Но я на ногах, я предупреждаю – я никогда. Стелька – это не наш план".

Зеленская на День Независимости была в платье от жены Кошевого

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Теги: президент, жена, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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mirbigstar    01.09.2019, 01:02
Оценка:  0
mirbigstar
Надо еще с домработницей советоваться,можно с любовницей.Может у жены в данный момент нетрезвая мысль.
Антибес    01.09.2019, 00:57
Оценка:  0
Антибес
Курим с ганжей папиросы.
И решаем мы вопросы...
rafa84    01.09.2019, 01:49
Оценка:  0
rafa84
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