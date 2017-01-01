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Зеленский об обещанных "посадках": Осенью начнутся

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Глава государства Владимир Зеленский ожидает начала антикоррупционных процессов осенью.
Зеленский рассказал, когда начнутся посадки коррупционеров
Зеленский рассказал, когда начнутся посадки коррупционеров
Офис президента

Президент Владимир Зеленский рассказал, что посадки коррупционеров начнутся, как только заработает Антикоррупционный суд и появится (уже назначен) новый генеральный прокурор. Об этом глава государства сказал в интервью проекту 100 дней президента Украины, обнародованном на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.
 
"Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, и, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос был. Далее. У нас появится новый генеральный прокурор (им уже назначен Руслан Рябошапка – ред.). Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появится и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется (посадки коррупционеров – ред.)", – заявил Зеленский.

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Напомним, 7 мая избрали главу Антикоррупционного суда. Председателем ВАСУ стала экс-судья райсуда Харьковской области Елена Танасевич.

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Теги: арест, борьба с коррупцией, Владимир Зеленский, Антикоррупционный суд
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Источник: korrespondent.net

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