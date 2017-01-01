Зеленский об обещанных "посадках": Осенью начнутся

Глава государства Владимир Зеленский ожидает начала антикоррупционных процессов осенью.



Президент Владимир Зеленский рассказал, что посадки коррупционеров начнутся, как только заработает Антикоррупционный суд и появится (уже назначен) новый генеральный прокурор. Об этом глава государства сказал в интервью проекту 100 дней президента Украины, обнародованном на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.







Сдал взяточника - получил деньги. Борьба с коррупцией по-новому "Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, и, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос был. Далее. У нас появится новый генеральный прокурор (им уже назначен Руслан Рябошапка – ред.). Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появится и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется (посадки коррупционеров – ред.)", – заявил Зеленский.



Напомним, 7 мая Напомним, 7 мая избрали главу Антикоррупционного суда . Председателем ВАСУ стала экс-судья райсуда Харьковской области Елена Танасевич.

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