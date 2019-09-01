Вице-президент США встретится с Зеленским

Вице-президент США Майк Пенс проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.



Вице-президент США Майк Пенс намерен в воскресенье, 1 сентября, провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, сообщает пресс-служба Белого дома.



"Вице-президент США принимает участие в двусторонней встрече с президентом Украины", – говорится в сообщении и уточняется, что беседа состоится в 14:40 по местному времени (15:40 по Киеву).



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