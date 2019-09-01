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Вице-президент США встретится с Зеленским

Комментариев: 1
Вице-президент США Майк Пенс проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.
Вице-президент США Майкл Пенс
Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майк Пенс намерен в воскресенье, 1 сентября, провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, сообщает пресс-служба Белого дома.
 
"Вице-президент США принимает участие в двусторонней встрече с президентом Украины", – говорится в сообщении и уточняется, что беседа состоится в 14:40 по местному времени (15:40 по Киеву).
 
Напомним, изначально предполагалась, что с Зеленским встретится лидер США Дональд Трамп, который собирался прилететь в Варшаву на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
 
Однако Трамп в последний момент отменил поездку в Польшу в связи с бушующим в США ураганом Дориан.

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Теги: Украина-США, Владимир Зеленский, Майк Пенс
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    01.09.2019, 07:53
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВСТРЕЧА С ПЕНСОМ ТРАМПА..... ))))
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