Зеленский назвал самый сложный момент за 100 дней
Президент Владимир Зеленский рассказал, какой момент на посту главы государства стал для него самым сложным. Об этом 31 августа он сообщил в эфире телеканала 1+1.
"Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России", - поделился украинский лидер.
Разговор о гибели четырех украинских военных в Донбассе после установления бессрочного перемирия состоялся 7 августа. Это стало второй беседой между лидерами России и Украины.
По словам Зеленского, он обратился с просьбой "повлиять на ту сторону", чтобы они прекратили "убийства людей". Также затронул тему возвращения украинских заключенных.
Предыдущий телефонный разговор с Путиным, инициированный Киевом, состоялся 11 июля. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Донбассе, нормандский формат, а также возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон.
Скандальные 100 дней Зеленского в фото и видео
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Это как анекдот: Милиционер стучит в дверь ... Кто там?
- Извините, это у вас здесь листовки печатают?
- Да, а шо?! (грозным голосом)
Не печатайте пожалуйста, а то нас ругают в милиции
А ты отдал приказ - "повлиял на свою сторону", чтобы они (ВСУ) прекратили "убийства людей"?
Ты весь такой "белый и пушистый"?
- Трус и хвастливый лицемер.