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Зеленский назвал самый сложный момент за 100 дней

Комментариев: 3
После гибели четверых украинских военных на Донбассе президент обратился к Путину с просьбой "повлиять на ту сторону".
Зеленский рассказал о самом сложном моменте на президентском посту
Зеленский рассказал о самом сложном моменте на президентском посту
Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал, какой момент на посту главы государства стал для него самым сложным. Об этом 31 августа он сообщил в эфире телеканала 1+1.

"Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России", - поделился украинский лидер.

Разговор о гибели четырех украинских военных в Донбассе после установления бессрочного перемирия состоялся 7 августа. Это стало второй беседой между лидерами России и Украины.

По словам Зеленского, он обратился с просьбой "повлиять на ту сторону", чтобы они прекратили "убийства людей". Также затронул тему возвращения украинских заключенных.

Предыдущий телефонный разговор с Путиным, инициированный Киевом, состоялся 11 июля. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Донбассе, нормандский формат, а также возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон.

Скандальные 100 дней Зеленского в фото и видео

 

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Теги: Путин, переговоры, донбасс, Владимир Зеленский, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Letohradek    01.09.2019, 09:36
Оценка:  0
Letohradek
У охрыпшей крысы ни чести ни достоинства ... Путлер убивает его людей, а это недоразумение, просит не убивать ...
Это как анекдот: Милиционер стучит в дверь ... Кто там?
- Извините, это у вас здесь листовки печатают?
- Да, а шо?! (грозным голосом)
Не печатайте пожалуйста, а то нас ругают в милиции
всем_пока    01.09.2019, 09:30
Оценка:  -3
всем_пока
он обратился с просьбой "повлиять на ту сторону", чтобы они прекратили "убийства людей".
А ты отдал приказ - "повлиял на свою сторону", чтобы они (ВСУ) прекратили "убийства людей"?
Ты весь такой "белый и пушистый"?
- Трус и хвастливый лицемер.
Колишній-східняк    01.09.2019, 09:26
Оценка:  0
Колишній-східняк
Надо было понимать, что просить что-то у Уйла - бесполезно, только себя и страну унижать.
Letohradek    01.09.2019, 09:36
Оценка:  0
Letohradek
Недоразвитый этого не понимает.
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