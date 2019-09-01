У Зеленского заявили о "мощном прессинге" на РФ
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал о давлении на российскую сторону в вопросе обмена пленными. Об этом он сказал в видео “100 дней президента Украины Владимира Зеленского“, опубликованным каналом 1+1.
Ермак поддержал Зеленского в том, что тот позвонил президенту России Владимиру Путину и обговорил вопрос обмена пленными.
“Мое личное мнение - очень правильно, что он сделал этот звонок. Потому что мы понимаем, кто имеет наибольшее влияние на боевиков. И я думаю, что такой мощный, массивный прессинг, который сегодня мы начали на наших оппонентов - думаю, что он приведет к тому результату, который нам нужен“, - отметил Ермак.
Ранее Зеленский сказал, что этот звонок Путину был самым сложным моментом на посту президента Украины.
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-чмок, чмок, чмок.....
— Врешь!
— Нет, правда!
— Почему же ты не умер?
— А зачем мне умирать? Я выплыл на берег и пошел домой.
— Без головы?
— Конечно, без головы. Зачем мне голова?
.... Николай Носов "Фантазёры"
Не, Вашему Зе Н.Носова не превзойти, хотя кто знает
"Будем посмотреть"