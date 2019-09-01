У Зеленского заявили о "мощном прессинге" на РФ

У президента сказали, что начали давление на российскую сторону в вопросе обмена пленными.

У Зеленского рассказали о давлении на Россию Пресс-служба Офиса президента Украины

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал о давлении на российскую сторону в вопросе обмена пленными. Об этом он сказал в видео “100 дней президента Украины Владимира Зеленского“, опубликованным каналом 1+1.

Ермак поддержал Зеленского в том, что тот позвонил президенту России Владимиру Путину и обговорил вопрос обмена пленными.

“Мое личное мнение - очень правильно, что он сделал этот звонок. Потому что мы понимаем, кто имеет наибольшее влияние на боевиков. И я думаю, что такой мощный, массивный прессинг, который сегодня мы начали на наших оппонентов - думаю, что он приведет к тому результату, который нам нужен“, - отметил Ермак.

Ранее Зеленский сказал, что этот звонок Путину был самым сложным моментом на посту президента Украины.