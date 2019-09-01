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У Зеленского заявили о "мощном прессинге" на РФ

Комментариев: 17
У президента сказали, что начали давление на российскую сторону в вопросе обмена пленными.
У Зеленского рассказали о давлении на Россию
У Зеленского рассказали о давлении на Россию
Пресс-служба Офиса президента Украины

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал о давлении на российскую сторону в вопросе обмена пленными. Об этом он сказал в видео “100 дней президента Украины Владимира Зеленского“, опубликованным каналом 1+1.

Ермак поддержал Зеленского в том, что тот позвонил президенту России Владимиру Путину и обговорил вопрос обмена пленными.

“Мое личное мнение - очень правильно, что он сделал этот звонок. Потому что мы понимаем, кто имеет наибольшее влияние на боевиков. И я думаю, что такой мощный, массивный прессинг, который сегодня мы начали на наших оппонентов - думаю, что он приведет к тому результату, который нам нужен“, - отметил Ермак.

Ранее Зеленский сказал, что этот звонок Путину был самым сложным моментом на посту президента Украины.

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Теги: Путин, переговоры, Владимир Зеленский, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (17)
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bertal    01.09.2019, 12:31
Оценка:  -1
bertal
Статья о обмене пленными, и что его партия сделала для этого?- ничего! Медвечук договаривается об обмене, каким боком тут партия ЗЕ??
atos    01.09.2019, 12:22
Оценка:  0
atos
Каким место прессинг не сообщается?
VSHIVANKA    01.09.2019, 12:20
Оценка:  +2
VSHIVANKA
NO COMMENTS..............))))))
ПНХ    01.09.2019, 12:20
Оценка:  +2
ПНХ
-я пришел "мощный прессинг" проводить!
-хм...еще никто так не называл... ну проводи
-какой он большой!
-давай, не ломайся, проводи!
-чмок, чмок, чмок.....
h_a_a_r_p    01.09.2019, 12:18
Оценка:  +3
h_a_a_r_p
можно уйти из квартала , но квартал из тебя не уйдет.
Сеемма    01.09.2019, 12:16
Оценка:  +1
Сеемма
П. Порашенко в такой ситуации обычно Вована или Лексуса прессовал.
lusyika    01.09.2019, 12:13
Оценка:  -3
lusyika
Господи...та невже зельцман перд*ув голосніше за пу*ло??? Да!!! це ПРЕСИНГ !!!!!!!!!!! МОЦНИЙ!!!!!!!!!!
bertal    01.09.2019, 12:10
Оценка:  +6
bertal
Прессинг на Россию со стороны Украины?"95 квартал" в действии)))) очень смешно. С поляками еще не договорились о возврате польской земли?
всем_пока    01.09.2019, 12:09
Оценка:  +3
всем_пока
....а он ещё и фантазёр
— Врешь!
— Нет, правда!
— Почему же ты не умер?
— А зачем мне умирать? Я выплыл на берег и пошел домой.
— Без головы?
— Конечно, без головы. Зачем мне голова?
.... Николай Носов "Фантазёры"
Не, Вашему Зе Н.Носова не превзойти, хотя кто знает
"Будем посмотреть"
rafa84    01.09.2019, 12:08
Оценка:  -1
rafa84
PINKIPAU: НЕ СТРАНУ, А ГОСУДАРСТВО!!! ЭТО АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ПОНЯТИЯ !!!
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