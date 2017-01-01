Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Чугуеве женщина нашла в доме человеческие кости

Комментариев: 0
О находке она сообщила в полицию.
Женщина нашла останки
Женщина нашла останки
newsroom.kh.ua

В городе Чугуеве Харьковской области местная жительница обратилась в полицию после обнаружения человеческих останков. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет NewsRoom.

Читай также: Под Харьковом отец застрелил сына и покончил с собой

Как пояснили в полиции, 39-летняя женщина вместе с близкими приобрела частный дом на улице Гагарина. Спустя две недели после покупки в полу домовладения были обнаружены череп и ребра человека. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве пьяный таксист напал на полицейских.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: Чугуев, полиция, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь