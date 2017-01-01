В Чугуеве женщина нашла в доме человеческие кости
В городе Чугуеве Харьковской области местная жительница обратилась в полицию после обнаружения человеческих останков. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет NewsRoom.
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Как пояснили в полиции, 39-летняя женщина вместе с близкими приобрела частный дом на улице Гагарина. Спустя две недели после покупки в полу домовладения были обнаружены череп и ребра человека. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве пьяный таксист напал на полицейских.
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