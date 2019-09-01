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У Зеленского есть 70 законопроектов по инвестициям

Комментариев: 0
Президент также рассказал о проекте Государство в смартфоне, отметив диджитализацию услуг и документооборота в Кабмине, электронной таможни.
Зеленский в Польше
Зеленский в Польше

Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса и украинскими студентами в Польше заявил, что готов лично защищать все инвестиции в Украину. Об этом сообщается на сайте Офиса президента 1 сентября.

"Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной систем. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса", - рассказал президент.

На встрече с Зеленским бизнес был представлен украинскими и польскими инвесторами в различных областях, таких как предприятия, банковский, финансовый, строительный секторы, транспорт, логистика.

Зеленский рассказал о проекте Государство в смартфоне, отметив диджитализацию услуг и документооборота в Кабмине, электронной таможни.

Он также поделился планами относительно основных реформ. В частности, речь шла о проведении приватизации, земельной реформы, изменений на железной дороге, концессии портов и преодолении коррупции.

 

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Теги: инвестиции, Польша, законопроект, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    01.09.2019, 12:39
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
70 законопроектов? Кто-то что-то втюхивал нам про законотворческий спам? Или мне показалось?
bertal    01.09.2019, 12:38
Оценка:  +1
bertal
Ждем обнародование этих законов)))) Хотя это уже гарантировали, пред идущие президенты. Страна с максимальным риском для инвестиций, как была так и останется при Авакове.
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