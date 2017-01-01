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Зеленский соберет силовиков, руководителей Рады и Кабмина

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О чем будет идти речь - не сообщается.
Зеленский созвал совещание со всеми представителями власти
Зеленский созвал совещание со всеми представителями власти
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров и правоохранительных органов. Об этом сообщает сайт главы государства.

Как сообщает в Twitter Офис президента, встреча пройдет в понедельник, 2 сентября, в 12:00.

Других подробностей встречи в Офисе президента пока не раскрывают.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, где Зеленский собирает "Слуг" тайно от прессы.

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Теги: Зеленский, Рада, Кабмин
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