Зеленский соберет силовиков, руководителей Рады и Кабмина

О чем будет идти речь - не сообщается.

Зеленский созвал совещание со всеми представителями власти president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров и правоохранительных органов. Об этом сообщает сайт главы государства.

Как сообщает в Twitter Офис президента, встреча пройдет в понедельник, 2 сентября, в 12:00.

У понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів.

Детальніше про акредитацію: https://t.co/Nb0sZ0oZPn — Офіс Президента (@APUkraine) 1 сентября 2019 г.

Других подробностей встречи в Офисе президента пока не раскрывают.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, где Зеленский собирает "Слуг" тайно от прессы.