Зеленский соберет силовиков, руководителей Рады и Кабмина
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Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров и правоохранительных органов. Об этом сообщает сайт главы государства.
Как сообщает в Twitter Офис президента, встреча пройдет в понедельник, 2 сентября, в 12:00.
У понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів.— Офіс Президента (@APUkraine) 1 сентября 2019 г.
Детальніше про акредитацію: https://t.co/Nb0sZ0oZPn
Других подробностей встречи в Офисе президента пока не раскрывают.
Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, где Зеленский собирает "Слуг" тайно от прессы.
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