Депутаты от Слуги Народа не знают, что такое САП - СМИ

Трое из четырех опрошенных журналистами программы Bihus.Info в первый день работы новой Верховной Рады нардепов от Слуги народа не смогли расшифровать аббревиатуру САП - Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Нардеп Сергей Гривко на просьбу расшифровать аббревиатуру САП сказал: "Я еще учусь, простите, но я не расшифрую".

Еще один депутат Денис Герман смог расшифровать аббревиатуру ГБР (Государственное бюро расследований), но не знал, что такое САП и АРМА (Агентство по розыску и управлению активов). Фамилия руководителя САП Назара Холодницкого ему также было незнакома.

Депутат Ольга Коваль также не смогла расшифровать аббревиатуру САП. "Я слышала, но я боюсь ошибиться", - сказала она.

Кроме того, депутат Андрей Клочко не смог ответить, что такое АРМА. "Я знаю, но не буду сейчас отвечать", - сказал он.

Не смогла расшифровать аббревиатуру АРМА также депутат Алина Загоруйко. Однако она знала, чем отличается САП и ГБР, а также кто возглавляет САП и НАБУ.

Еще один депутат от Слуги народа Дмитрий Костюк, который хочет работать в аграрном комитете, не смог сказать, сколько квадратных метров земли в одном гектаре.

"А вот не буду отвечать на вопросы. Потому что за одним вопросом будет второй, потом третий, а потом пойдут такие вопросы, которые ну совсем не буду знать", - сказал он.