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Депутаты от Слуги Народа не знают, что такое САП - СМИ

Комментариев: 3
Нардеп Сергей Гривко на просьбу расшифровать аббревиатуру САП сказал: "Я еще учусь, простите, но я не расшифрую".
 
Трое из четырех опрошенных журналистами программы Bihus.Info в первый день работы новой Верховной Рады нардепов от Слуги народа не смогли расшифровать аббревиатуру САП - Специализированная антикоррупционная прокуратура.
 
Нардеп Сергей Гривко на просьбу расшифровать аббревиатуру САП сказал: "Я еще учусь, простите, но я не расшифрую".
 
Еще один депутат Денис Герман смог расшифровать аббревиатуру ГБР (Государственное бюро расследований), но не знал, что такое САП и АРМА (Агентство по розыску и управлению активов). Фамилия руководителя САП Назара Холодницкого ему также было незнакома.
 
Депутат Ольга Коваль также не смогла расшифровать аббревиатуру САП. "Я слышала, но я боюсь ошибиться", - сказала она.
 
Кроме того, депутат Андрей Клочко не смог ответить, что такое АРМА. "Я знаю, но не буду сейчас отвечать", - сказал он.
 
 
Не смогла расшифровать аббревиатуру АРМА также депутат Алина Загоруйко. Однако она знала, чем отличается САП и ГБР, а также кто возглавляет САП и НАБУ.
 
Еще один депутат от Слуги народа Дмитрий Костюк, который хочет работать в аграрном комитете, не смог сказать, сколько квадратных метров земли в одном гектаре.
 
"А вот не буду отвечать на вопросы. Потому что за одним вопросом будет второй, потом третий, а потом пойдут такие вопросы, которые ну совсем не буду знать", - сказал он.
 
Напомним, что новые депутаты Рады приняли присягу 29 августа. Во фракцию Слуга Народа в парламенте входит 254 народных депутата.
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Теги: Верховная Рада, народные депутаты., Слуга народа, Холодницкий, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), САП, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    01.09.2019, 16:56
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Единственное, что они знают - где деньги лежат
ПНХ    01.09.2019, 16:51
Оценка:  -3
ПНХ
100пудово рагули здесь тоже нихyя не знают, но ниибацца шарят в политике и управлении государством!))))))
Letohradek    01.09.2019, 16:35
Оценка:  -1
Letohradek
73% баранов, выбрали подобных себе )))
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