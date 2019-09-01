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Мы делаем это для себя: Зеленский обсудил реформы с главой Литвы

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Владимир Зеленский пообещал продолжить евроинтеграцию Украины.
Зеленский встретился с главой Литвы
Зеленский встретился с главой Литвы
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заверил литовского коллегу Гитанаса Науседу в намерениях продолжать реформы в рамках евроинтеграции, пишет УНИАН.

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Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, встреча двух лидеров состоялась в рамках визита Зеленского в Варшаву для участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Отмечается, что собеседники обсудили движение Украины в Европейский Союз. Зеленский заверил, что руководство государства будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции.

"Мы выбрали этот курс и дальше будем делать реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС", – подчеркнул президент Украины.

Также, отметили в пресс-службе, лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих отраслях.

Во время встречи были обсуждены вопросы активизации сотрудничества в области альтернативной энергетики.

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В пресс-службе также проинформировали, что литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве. Участники встречи среди прочего обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности в рамках «Нормандского формата».

Президент Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс, в свою очередь глава Украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский соберет силовиков, руководителей Рады и Кабмина.

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Теги: Зеленский, евроинтеграция, Украина, Литва, реформы
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Комментариев (1)
ПНХ    01.09.2019, 16:48
Оценка:  0
ПНХ
а лабусы, ибать ту люсю, тоже ниибацца участники 2 мировой? это как Альфред Йодль когда подписывал капитуляцию, кивнул на французов и спросил у Жукова - "а что, эти тоже нас победили?"))))
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