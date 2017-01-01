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Стало известно, когда соберется новый Кабмин

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Провести первую встречу с новоназначенными министрами планирует и президент Украины Владимир Зеленский.
Первое заседание нового правительства назначено на 2 сентября
Первое заседание нового правительства назначено на 2 сентября
Корреспондент
 
В понедельник, 2 сентября, состоится заседание Кабинета министров под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщает пресс-служба Кабмина.
 
 
"2 сентября под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства", — говорится в сообщении.
 
Pаседание начнется в 14:00. Перед этим состоится встреча президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов. Встреча начнется в 12:00 в Офисе президента на улице Банковой.
 
Напомним, 29 августа новоизбранная Верховная Рада сформировала новый Кабмин во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
 
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Теги: Кабмин Украины, правительство Украины, Владимир Зеленский, новый Кабмин, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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