Стало известно, когда соберется новый Кабмин

Провести первую встречу с новоназначенными министрами планирует и президент Украины Владимир Зеленский.

В понедельник, 2 сентября, состоится заседание Кабинета министров под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщает пресс-служба Кабмина.

"2 сентября под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства", — говорится в сообщении.

Pаседание начнется в 14:00. Перед этим состоится встреча президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов. Встреча начнется в 12:00 в Офисе президента на улице Банковой.