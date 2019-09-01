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Пенс: США продолжат поддерживать Украину

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Вице-президент США Майк Пенс обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы безопасности, реформ, энергетики и сотрудничества между старнами.
Пенс в Польше
Пенс в Польше
 
Вице-президент США Майк Пенс во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве заявил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности.
 
"Между США и Украиной чрезвычайно сильные отношения и мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с народом Украины. Это началось еще с 2014 года, с этого времени мы поддерживаем территориальную целостность Украины и народа Украины. Мы и в дальнейшем будем продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым", - сказал Пенс.
 
В свою очередь Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа.
 
"Я хочу поблагодарить президента Трампа, передать ему благодарность, что он поздравил меня с победой", - сказал Зеленский.
 
Пенс планирует обсудить с Зеленским вопросы безопасности, реформ, энергетики и сотрудничества между странами.
 
"Я с нетерпением жду возможности обсудить вопросы, которые касаются прогресса внедрения минских соглашений. Мы ждем возможности обсудить вопросы безопасности. Также хочется услышать больше о прогрессе в вашей стране по вопросам реформ. И также с нетерпением жду возможности обсудить вопросы энергетики, энергоресурсов, как это развивается в Украине, обсудить вопросы энергонезависимости Украины и нашего возможного сотрудничества, как в области энергетики, так и экономики", - сказал Пенс.
 
В ходе разговора Зеленский рассказал о планах запустить главные реформы в течение первого года правления.
 
Напомним, ранее CNN и Politico писали, что администрация президента США Дональда Трампа в течение последних нескольких недель выражала намерение прекратить предоставление военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, однако окончательное решение еще не принято.
 
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Теги: США, Украина-США, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    01.09.2019, 18:37
Оценка:  0
Letohradek
Не смотря на то, что в стране 73% зэбилов, США продолжат поддерживать Украину. /Пенс/
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