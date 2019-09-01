Пенс: США продолжат поддерживать Украину

Вице-президент США Майк Пенс обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы безопасности, реформ, энергетики и сотрудничества между старнами.

Вице-президент США Майк Пенс во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве заявил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности.

"Между США и Украиной чрезвычайно сильные отношения и мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с народом Украины. Это началось еще с 2014 года, с этого времени мы поддерживаем территориальную целостность Украины и народа Украины. Мы и в дальнейшем будем продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым", - сказал Пенс.

В свою очередь Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа.

"Я хочу поблагодарить президента Трампа, передать ему благодарность, что он поздравил меня с победой", - сказал Зеленский.