Сутки на Донбассе: Девять обстрелов

Противник осуществил обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Николаевки, Водяного, Луганского, Зайцева, Новолуганского.

В течение текущих суток, 1 сентября, незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник обстреливал украинские позиции с запрещенного минскими соглашениями оружия — минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник осуществил обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Николаевки, Водяного, Луганского, Зайцева, Новолуганского.