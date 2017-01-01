Сутки на Донбассе: Девять обстрелов
Противник осуществил обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Николаевки, Водяного, Луганского, Зайцева, Новолуганского.
В течение текущих суток, 1 сентября, незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Противник обстреливал украинские позиции с запрещенного минскими соглашениями оружия — минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Противник осуществил обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Николаевки, Водяного, Луганского, Зайцева, Новолуганского.
Напомним, что за сутки 30 августа сепаратисты 17 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе – один боец погиб, еще один ранен.
Эта же новость на Корреспондент