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Сутки на Донбассе: Девять обстрелов

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Противник осуществил обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Николаевки, Водяного, Луганского, Зайцева, Новолуганского.
 
В течение текущих суток, 1 сентября, незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Противник обстреливал украинские позиции с запрещенного минскими соглашениями оружия — минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
 
Противник осуществил обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Николаевки, Водяного, Луганского, Зайцева, Новолуганского. 
 
Напомним, что за сутки 30 августа сепаратисты 17 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе – один боец погиб, еще один ранен.
 
 
 
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Теги: донбасс, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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