В лицее Богуна впервые будут учиться девушки

В Киевский военный лицей имени Богуна впервые в истории поступили на обучение девушки, говорится на сайте лицея.

Во время праздничной линейки начальник лицея, Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук рассказал, что с 1 сентября заведение пополнили 300 новых учеников, в том числе 20 девушек.

"Впервые в его истории здесь будут учиться девушки, которые во время вступительных экзаменов завоевали возможность иметь высокое звание лицеисток Киевского военного лицея имени Ивана Богуна", — сказал он.

Гордейчук отметил, что девушки не уступают юношам "ни в уровне знаний, ни в физической подготовке, ни в стремлении стать офицерами Вооруженных сил Украины".

Напомним, что возле Киевского военного лицея имени Ивана Богуна демонтируют памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Перед этим монумент с Суворовым закрывал плакат с изображением Ивана Богуна.