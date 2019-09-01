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В лицее Богуна впервые будут учиться девушки

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С 1 сентября заведение пополнили 300 новых учеников, в том числе 20 девушек.
Девушки в лицее Богуна
Девушки в лицее Богуна
 
В Киевский военный лицей имени Богуна впервые в истории поступили на обучение девушки, говорится на сайте лицея. 
 
Во время праздничной линейки начальник лицея, Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук рассказал, что с 1 сентября заведение пополнили 300 новых учеников, в том числе 20 девушек.
 
"Впервые в его истории здесь будут учиться девушки, которые во время вступительных экзаменов завоевали возможность иметь высокое звание лицеисток Киевского военного лицея имени Ивана Богуна", — сказал он.
 
Гордейчук отметил, что девушки не уступают юношам "ни в уровне знаний, ни в физической подготовке, ни в стремлении стать офицерами Вооруженных сил Украины".
 
Напомним, что возле Киевского военного лицея имени Ивана Богуна демонтируют памятник российскому полководцу Александру Суворову.
 
Перед этим монумент с Суворовым закрывал плакат с изображением Ивана Богуна.
 
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Теги: учеба, военные, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
barabek    01.09.2019, 22:45
Оценка:  -1
barabek
Им там понравится
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