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На блокпостах возле Мариуполя задержали 6 человек

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В течение недели на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил были задержаны десять человек, совершивших административные правонарушения, девять - уголовные преступления.
Блокпост возле Мариуполя
Блокпост возле Мариуполя
 
На блокпостах возле Мариуполя Донецкой области задержали шесть человек, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
 
В субботу, 31 августа при проверке документов при попытке пересечения блокпостов вблизи Мариуполя военнослужащие Национальной гвардии задержали двух женщин и четырех мужчин - жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям.
 
Они пытались пересечь блокпосты, как на собственном транспорте, так и рейсовыми автобусами.
 
В течение недели на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил были задержаны десять человек, совершивших административные правонарушения, девять - уголовные преступления, а также девять причастных к незаконным вооруженным формированиям.
 
Все правонарушители были переданы сотрудникам Национальной полиции.
 
Напомним, что в течение текущих суток, 1 сентября, незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
 
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Теги: Донецкая область, донбасс, Мариуполь, Луганская область, Национальная гвардия, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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