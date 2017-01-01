На блокпостах возле Мариуполя задержали 6 человек

В течение недели на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил были задержаны десять человек, совершивших административные правонарушения, девять - уголовные преступления.

На блокпостах возле Мариуполя Донецкой области задержали шесть человек, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В субботу, 31 августа при проверке документов при попытке пересечения блокпостов вблизи Мариуполя военнослужащие Национальной гвардии задержали двух женщин и четырех мужчин - жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Они пытались пересечь блокпосты, как на собственном транспорте, так и рейсовыми автобусами.

В течение недели на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил были задержаны десять человек, совершивших административные правонарушения, девять - уголовные преступления, а также девять причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Все правонарушители были переданы сотрудникам Национальной полиции.