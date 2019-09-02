Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп поздравил Зеленского с "сильным стартом"

Комментариев: 1
Поздравление от американского лидера передал вице-президент США во время встречи с главой украинского государства в Варшаве.
Дональд Трамп передал поздравления Владимиру Зеленскому
Дональд Трамп передал поздравления Владимиру Зеленскому
 
Вице-президент США Майк Пенс передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с успешным началом работы на посту главы государства от президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщило агенство Интерфакс-Украина.
 
"Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом как президента Украины от президента Дональда Трампа", - заявил Пенс во время встречи с Зеленским в Варшаве.
 
Напомним, в ходе беседы с Зеленским в Варшаве Пенс заверил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности.
 
Накануне стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. При этом в Вашингтоне заявили, что американская политика в отношении Киева не изменилась.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Поздравление, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Майк Пенс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    02.09.2019, 00:20
Оценка:  -1
Антибес
Пенис передал привет Зелеболику от Трупа?Феерично!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь