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В Кривом Роге случилось ДТП, погибли три человека

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Жертвами столкновения автомобилей Москвич и Ford стали три человека: два водителя и один пассажир.
На месте аварии в Кривом Роге
На месте аварии в Кривом Роге
 
В Кривом Роге на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке 1 сентября столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли три человека, сообщила пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
 
Отмечается, что информация о ДТП поступила в Службу спасения 101 в 14.48. Погибли три человека: водитель автомобиля Москвич (1976 года рождения), а также водитель (1985 года рождения) и пассажир (1958 года рождения) автомобиля Ford.
 
На месте происшествия была обнаружена утечка горюче-смазочных материалов, которые спасатели смыли с дорожного покрытия, чтобы избежать возгорания.
 
 
Напомним, 31 августа в Днепропетровской области маршрутка врезалась в грузовик. В результате ДТП пострадали 13 человек.
 

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Теги: ДТП, столкновение, фото, авария, Кривой Рог, Днепропетровская область
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Источник: korrespondent.net

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