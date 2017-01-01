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Зеленский намерен запустить главные реформы за год

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Украинский лидер подчеркнул, что в вопросах реформирования не хочет ждать пять лет, и пообещал скорый запуск процесса.
Президент Владимир Зеленский обещает скорые реформы
Президент Владимир Зеленский обещает скорые реформы

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует запустить главные реформы, которых ожидают жители Украины, уже в первый год своей работы. Об этом он рассказал 1 сентября во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Честно говоря, не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которых ожидает украинское общество, в течение первого года нашей власти", - указал глава государства.

Напомним, на встрече с главой Всемирного банка Дэвидом Мелпассом Зеленский подтвердил намерения осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы Нафтогаза, демонополизировать экономику и государственные предприятия.

В США ждут от Зеленского обещанных реформ

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Теги: Украина, реформы, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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