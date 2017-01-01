Жара в Одессе: школам рекомендовали сократить уроки

В Одесском горсовете предложили сократить продолжительность уроков до наступления похолодания.

Городские власти Одессы рекомендовали школам города сократить продолжительность урока до 35 минут из-за жары. Об этом 1 сентября сообщила в Facebook директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

"Календарная осень начинается очень жаркими днями, столбики термометров будто не читают прогнозов: сейчас 32. Поэтому рекомендуем школам сократить уроки до похолодания, по крайней мере, на первую неделю до 35 минут", - написала Буйневич.

Также она призвала обратить внимание на жару во время линеек и не устраивать продолжительных мероприятий.

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