В Харьковской области женщина нашла человеческие останки в купленном доме

Жительница города Чугуев обнаружила кости человека на полу в новоприобретенном доме. Полиция ведет расследование.

На Харьковщине в недавно купленном доме обнаружили череп и ребра человека

В Чугуеве Харьковской области местная жительница обнаружила в новоприобретенном доме человеческие останки. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба полиции области.

Отмечается, что 38-летняя местная жительница менее чем две недели назад приобрела домовладение.

В пятницу, 30 августа, женщина обнаружила в доме на полу кости человека. Их направили на экспертное исследование.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство). Ведется расследование.

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Ранее сообщалось, что на дне реки в Житомирской области обнаружили останки, которые могут принадлежать 5-летней Дарье Макарчук, убитой родителями.

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