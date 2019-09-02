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СБУ и Нацполиция впервые вместе охраняют школы

Комментариев: 1
Праздничные линейки в украинских школах будут проходить 1 и 2 сентября. Два ведомства впервые совместно охраняют мероприятия.
Школы в Украине 1 и 2 сентября совместно охраняют СБУ и Нацполиция
Школы в Украине 1 и 2 сентября совместно охраняют СБУ и Нацполиция
pixabay.com

Служба безопасности Украины и Национальная полиция совместно охраняют школы в Украине во время торжественных линеек в школах 1 и 2 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает ТСН.

По ее словам, это плановые меры безопасности, которые проходят в школах по всей стране.

"Сегодня и завтра у школьников пройдут торжественные линейки. Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество - впервые правоохранители обеих служб работают совместно", - уточнила Гитлянская.

Ранее сообщалось, что власти Одессы рекомендовали школам города сократить продолжительность уроков и линеек из-за жары.

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Теги: СБУ, школа, полиция, охрана, 1 сентября
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
h_a_a_r_p    02.09.2019, 08:15
Оценка:  0
h_a_a_r_p
от кого охраняют ?
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